В верблюжьем пальто и серьгах с крупными бриллиантами: княгиня Шарлин с детьми на параде в Монако

Князь Альбер II со своей семьей посетил первое официальное мероприятие в новом году.

Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин и двое детей – девятилетние принц Жак и принцесса Габриэлла – посетили на цирковом параде в Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

Шарлин выглядела прекрасно в пальто верблюжьего цвета от Emilia Wickstead, черной водолазке и черных перчатках, а обула высокие замшевые сапоги Gianvito Rossi. У Шарлин в ушах сверкали серьги с бриллиантами, макияж на лице был очень легким и лаконичным, а укладка классической.

Ее дочь принцесса Габриэлла была в детском пальто с леопардовым принтом от Dior, черных джинсах и обута в высокие кожаные сапоги от Dolce & Gabbana. Так же, как и мама, девочка надела черную водолазку.

Княгиня Шарлин и с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

Ее брат принц Жак был в песочных брюках, синем пальто и с синим шарфом на шее. А обут был в кожаные черные туфли. Они шли с сестрой держась за руки. А князь Альбер надел темно-синюю куртку и серые брюки, у него на шее был ярко-желтый платок с принтом.

Позируя на балконе, дети надели забавные клоунские красные носы. Особенно эта идея, похоже, пришла по вкусу принцу Жаку.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

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