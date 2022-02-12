"Евровидение-2022": как выступили финалисты на нацотборе

Все восемь участников уже выступили в финале.
Только что в финале нацотбора на "Евровидение-2022" выступил последний, восьмой участник.
За право выступить в Турине боролись такие артисты и коллективы: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.
Все они продемонстрировали свои отлично подготовленные и удивительные выступления. Предлагаем вам снова послушать, как артисты выступили, чтобы вы смогли оценить шансы каждого участника на победу.
CLOUDLESS
Участники коллектива исполнили трек All be alright. Впрочем, во время выступления группы из-за технических проблем выключился звук. И CLOUDLESS выступили еще раз.
Michael Soul
Артист из Белоруссии решил попробовать свои силы в Украине. Michael Soul в финале нацотбора удивлял своим выступлением с англоязычной песней Demons.
Our Atlantic
Украинская инди-поп-группа исполнила песню "Моя любов" и просто покорила сердце Тины Кароль.
Barleben
Артист три года профессионально занимается музыкой. Ранее Александр был капитаном Службы безопасности Украины. А теперь Barleben планирует покорить "Евровидение-2022" с песней Hear My Words.
Kalush Orchestra
Коллектив сыграл в финале песню Stefania. Трек получил такое название в честь мамы солиста – Олега Псюка. К слову, коллектив довел просто до слез и "промушарил" фанатов выступлением.
ROXOLANA
В финале нацотбора Роксолана исполнила английско-украинскую песню GIRLZZZZ. Джамала отметила, что артистке не хватило драйва.
WELLBOY
Антон Вельбой не изменил своему фирменному стилю. Артист вышел в ярком костюме на сцену нацотбора на "Евровидение-2022" и исполнил песню Nozzy Bossy.
Alina Pash
Артистка просто ошеломила своей песней "Тіні забутих предків". И судьи, и зрители были просто в шоке. Алина никого не оставила равнодушным.
Каждый может поддержать своего фаворита, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.
Результаты голосования зрителей (50%) добавят в судейское (50%) и сформируют рейтинговую таблицу. Если случится такое, что несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.
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