"Євробачення-2022": як виступили фіналісти на нацвідборі

"Євробачення-2022": як виступили фіналісти на нацвідборі

Всі вісім учасників вже виступили у фіналі.

Щойно у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2022" виступив останній, восьмий учасник.

За право виступити у Турині боролися такі артисти та колективи: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.

Всі вони продемонстрували свої чудово підготовлені та дивовижні виступи. Пропонуємо вам ще раз послухати, як артисти виступили, щоб ви змогли оцінити шанси кожного учасника на перемогу.

CLOUDLESS

Учасники колективу виконали трек All be alright. Втім, під час виступу гурту через технічні проблеми вимкнувся звук. Та CLOUDLESS виступили ще раз.

Michael Soul

Артист із Білорусі вирішив спробувати свої сили в Україні. Michael Soul у фіналі нацвідбору дивував своїм виступом з англомовною піснею Demons.

Our Atlantic

Український інді-поп-гурт виконав пісню "Моя любов" та просто підкорив серце Тіни Кароль.

Barleben

Артист же три роки професійно займається музикою. Раніше Олександр був капітаном Служби Безпеки України. А тепер Barleben планує підкорити "Євробачення-2022" з піснею Hear My Words.

Kalush Orchestra

Колектив виконав у фіналі пісню Stefania. Трек отримав таку назву на честь мами соліста – Олега Псюка. До слова, колектив довів просто до сліз і "промушарив" фанів виступом.

ROXOLANA

У фіналі нацвідбору Роксолана виконала англійсько-українську пісню GIRLZZZZ. Як, Джамала зазначила, що артистці не вистачило драйву.

WELLBOY

Антон Вельбой не зрадив своєму фірмовому стилю. Артист вийшов у яскравому костюмі на сцену нацвідбору на "Євробачення-2022" та виконав пісню Nozzy Bossy.

Alina Pash

Артистка просто приголомшила своєю піснею "Тіні забутих предків". І судді, і глядачі були просто шоковані. Аліна нікого не залишила байдужим.

Зазначимо, кожен може підтримати свого фаворита, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

Читайте також: