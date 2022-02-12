У Дніпрі скасували дистанційне навчання у школах

Від 14 лютого учні сядуть за парти.
У Дніпрі від понедіка, 14 лютого, скасовують дистанційну форму навчання в школах.
Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.
"З 14 лютого освітній процес для учнів 1-11 класів Дніпра буде організований у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Втім, низка обмежень у навчальних закладах таки зберігається. Зокрема, заняття повинні проводити з дотриманням протиепідемічних заходів:
- відвідування навчальних закладів заборонені в разі перебування на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим коронавірусом більш як 50% учнів і працівників школи;
- очне навчання в окремих класах або навчальних закладах припиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ понад 20% учнів.
Як повідомлялося, "червона зона" карантину від 11 лютого почала діяти вже у п'яти регіонах. Під найсуворіші карантинні обмеження, окрім Рівнеської області та Прикарпаття, тепер потрапили ще і Закарпаття, Луганська і Хмельницька області. "Жовтому" рівню станом на 12 лютого відповідає лише одна область – Полтавська. Решта регонів, а також і Київ, - "помаранчеві".
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