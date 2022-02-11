У Херсонській області подовжили дистанційку, але не для всіх

У Херсонській області подовжили дистанційку, але не для всіх

Для учнів 5-10 класів дистанційна форма навчання продовжиться до 24 лютого.

У Херсонській області подовжили дистанційне навчання до 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Втім, зазначається, що учні початкових класів, а також 11 класів зможуть повернутися за парти вже від 17 лютого. Втім, для учнів 5-10 класів дистанційна форма навчання продовжиться до 24 лютого.

Наголошено, що до 16 лютого дистанційну форму навчання подовжено для всі учнів: від 1 до 11 класів. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Крім того, під час засідання комісія вирішила подовжити заборону відвідування закладів позашкільної освіти усіх форм власності, проведення батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок до 24 лютого.

Як повідомлялося, "червона зона" карантину від 11 лютого починає діяти ще у трьох областях України: загалом таких регіонів вже п'ять. Під найсуворіші карантинні обмеження, окрім Рівнеської області та Прикарпаття, тепер потрапили ще і Закарпаття, Луганська і Хмельничцька області. Станом на 11 лютого на "жовтому" рівні лише один регіон, повідомляють у МОЗ. Найменші обмеження діють лише в Полтавській області. Всі інші регіони і Київ - "помаранчеві".

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