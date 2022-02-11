Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Із кожним днем заправити авто стає все дорожче.

Низка українських мереж АЗС протягом тижня, від 4 до 11 лютого , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 61 коп./л і становить 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 60 коп./л — до 24,14 грн/л, а дизельне пальне — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Так, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л та ДП – до 32,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 32 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 33,00 та 32,00 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин подорожчав на 40 коп./л: бензин А-92 – до 34,39 грн/л, бензин А-95 – до 34,99 грн/л. Ціна ДП зросла на 20 коп./л - до 34,59 грн/л. Дизельне пальне у мережі SOCAR подорожчало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG та "Укр-Петроль" підняли вартість усіх видів пального на 1 грн/л. Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргазвидобування", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,5 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 30,84 гривні за літр, для дизельного пального - 28,30 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,59 грн/літр - для бензину та на 1,46 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 35,30 грн/л.