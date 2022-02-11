В Херсонской области продлили дистанционку, но не для всех

В Херсонской области продлили дистанционку, но не для всех

Для учащихся 5-10 классов дистанционная форма обучения продлится до 24 февраля.

В Херсонской области продлили дистанционное обучение до 24 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Впрочем, отмечается, что учащиеся начальных классов, а также 11 классов смогут вернуться за парты уже с 17 февраля. Впрочем, для учащихся 5-10 классов дистанционная форма обучения продлится до 24 февраля.

Отмечено, что до 16 февраля дистанционная форма обучения удлинена для всех учащихся: от 1 до 11 классов. Такое решение приняла региональная комиссия по ТЕБ и ЧС.

Кроме того, во время заседания комиссия решила продлить запрет на посещение заведений внешкольного образования всех форм собственности, проведение родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок до 24 февраля.

Как сообщалось, "красная зона" карантина от 11 февраля начинает действовать еще в трех областях Украины: всего таких регионов уже пять. Под строжайшие карантинные ограничения, кроме Ровенской области и Прикарпатья, теперь попали еще и Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области. По состоянию на 11 февраля на "желтом" уровне только один регион, сообщают в Минздраве. Наименьшие ограничения действуют только в Полтавской области. Все остальные регионы и Киев – "оранжевые".

Читайте также: