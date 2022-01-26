В Херсонской области учеников перевели на дистанционное обучение

В Херсонской области учеников перевели на дистанционное обучение

Дистанционка продлится минимум десять дней.

В Херсонской области с 27 января учащихся старших и младших классов переводят на дистанционное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

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Решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации в области. Дистанцика учащиеся 1-11 классов начинается 27 января. Продолжится онлайн-обучение не менее десяти дней.

Кроме того, запрещено посещение заведений внешкольного образования и проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.

Напомним, Ивано-Франковская область первой от 24 января попала в "красную" зону карантина из- за роста случаев коронавируса. В Прикарпатье стремительно растет количество больных. Ширится штамм "Омикрон".

Ровенская область от 27 января переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

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