В Херсонской области учеников перевели на дистанционное обучение

Дистанционка продлится минимум десять дней.
В Херсонской области с 27 января учащихся старших и младших классов переводят на дистанционное обучение.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.
Решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации в области. Дистанцика учащиеся 1-11 классов начинается 27 января. Продолжится онлайн-обучение не менее десяти дней.
Кроме того, запрещено посещение заведений внешкольного образования и проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.
Напомним, Ивано-Франковская область первой от 24 января попала в "красную" зону карантина из- за роста случаев коронавируса. В Прикарпатье стремительно растет количество больных. Ширится штамм "Омикрон".
Ровенская область от 27 января переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
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