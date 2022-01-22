Коронавирус в Киеве: пойдут ли столичные школы на дистанционку

На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных учреждениях.
В КГГА сообщают, что заболеваемость среди школьников в Киеве далека от критических показателей, поэтому столичные школы пока работают в обычном режиме.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принять самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы — исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном учреждении. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое.Так, из 320 тысяч учеников и учителей, больных – чуть больше 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и почти тысячу классов в разных учебных учреждениях, – сообщил Валентин Мондриевский.
Также замглавы КГГА отметил, что в столице делают все для предупреждения стремительного распространения вируса и попросил родителей внимательнее относиться к здоровью детей и при первых признаках респираторного заболевания оставлять их дома и делать тест на коронавирус.
Напомним, что Минздрав обновил карантинные зоны в Украине : 10 областей "оранжевые", остальные — "желтые".
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