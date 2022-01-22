Коронавірус у Києві: чи підуть столичні школи на дистанційку

На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

У КМДА повідомляють, що захворюваність серед школярів у Києві далека від критичних показників, тож столичні школи поки працюють у звичайному режимі.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. В той же час, керівництво шкіл має ухвалити самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти. Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – повідомив Валентин Мондриївський.

Також заступник голови КМДА зазначив, що в столиці роблять усе для попередження стрімкого розповсюдження вірусу і попросив батьків уважніше ставитися до здоров’я дітей і при перших ознаках респіраторного захворювання залишати їх вдома та робити тест на коронавірус.

Нагадаємо, що МОЗ оновив карантинні зони в Україні: 10 областей "помаранчеві", решта - "жовті".

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