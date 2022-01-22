США збираються передати Україні військові гелікоптери Мі-17

Білий дім вже попередив про наміри Конгрес.

Сполучені штати Америки хочуть передати Україні військово-транспортні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноспроможності війська.

Про це брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За словами речниці, в межах програми Excess Defense Articles планують постачати гелікоптери Мi-17.

"При визначенні додаткового обладнання, що зберігається у сховищах Міністерства оборони, яке може бути доставлене (в Україну - ред.) в межах програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про намір поставити гелікоптери Мi-17", - сказала Псакі.

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Нагадаємо, з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Джо Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

Ця допомога, яка включає близько 90 тонн летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону