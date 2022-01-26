У Херсонській області учнів перевели на дистанційне навчання

У Херсонській області учнів перевели на дистанційне навчання

Дистанційка триватиме щонайменше десять днів.

У Херсонській області від 27 січня учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

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Рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС через погіршення епідемічної ситуації в області. Дистанційка для учнів 1-11 класів починається 27 січня. Триватиме онлайн-навчання щонайменше десять днів.

Крім того, заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок.

Нагадаємо, Івано-Франківська область першою від 24 січня потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих. Шириться штам "Омікрон".

Рівненська область від 27 січня переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

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