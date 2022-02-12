В Днепре отменили дистанционное обучение в школах

С 14 февраля ученики сядут за парты.
В Днепре с понедельника, 14 февраля, отменяют дистанционную форму обучения в школах.
Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.
"С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов Днепра будет организован в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Впрочем, ряд ограничений в учебных заведениях сохраняется. В частности, занятия должны проводить с соблюдением противоэпидемических мероприятий:
- посещение учебных заведений запрещено в случае нахождения на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом более 50% учащихся и работников школы;
- очное обучение в отдельных классах или учебных заведениях прекращается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более 20% учащихся.
Как сообщалось, "красная зона" карантина от 11 февраля начала действовать уже в пяти регионах. Под строжайшие карантинные ограничения, кроме Ровенской области и Прикарпатья, теперь попали еще и Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области. "Желтому" уровню по состоянию на 12 февраля отвечает только одна область – Полтавская. Остальные регоны, а также и Киев, — "оранжевые".
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