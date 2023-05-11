"Евровидение-2023": Санина и Уэддингем в сине-желтых образах появились на репетиции второго полуфинала

Трио ведущих "Евровидения-2023", Юлия Санина, Ханна Уэддингем и Алиша Диксон, показались на генеральной репетиции второго полуфинала конкурса.

Уже совсем скоро поклонники снова увидят ведущих на одной сцене, а пока могут посмотреть их образы. Во втором полуфинале шоу Юлия и Ханна продемонстрируют гармоничное сочетание синего и желтого цветов.

nah fr Я не могу запускать на этом видео, Джеймс Христос... Похоже, что это женщина и что женщина является hannah waddingham pic.twitter.com/ocNaguxWbW — Adam Smile (@AdamSmile14) May 11, 2023

Санина на этот раз также появится в кожаном наряде. Певица наденет футуристический сверкающий комбинезон синего цвета. А вот ее коллега подчеркнула свою фигуру ярким желтым платьем с открытыми ногами и глубоким декольте.

: Hannah Waddingham with Julia Sanina и Alesha Dixon при продолжении ночных dres rehearsal для 2nd #Eurovision semifinal pic.twitter.com/mMuhMmu9xw — Hannah Waddingham Online (@HWaddinghamFans) May 11, 2023

На Алише Диксон зрители увидят роскошное черное платье с огромным бантом и вставками из сетки на талии, которая также удачно подчеркнула внешность звезды.

Напомним, что второй полуфинал конкурса состоится уже 11 мая в 22:00 по киевскому времени. За право попасть в финал будут бороться участники из 16 стран. Услышать их песни и ознакомиться с порядком выступлений можно в материале ТСН.ua.

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