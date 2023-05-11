Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Евровидение-2023": Санина и Уэддингем в сине-желтых образах появились на репетиции второго полуфинала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
580
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2023": Санина и Уэддингем в сине-желтых образах появились на репетиции второго полуфинала

Юлия Санина и Ханна Уэддингем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Уже 11 мая зрители услышат имена всех финалистов конкурса.

Трио ведущих "Евровидения-2023", Юлия Санина, Ханна Уэддингем и Алиша Диксон, показались на генеральной репетиции второго полуфинала конкурса.

Уже совсем скоро поклонники снова увидят ведущих на одной сцене, а пока могут посмотреть их образы. Во втором полуфинале шоу Юлия и Ханна продемонстрируют гармоничное сочетание синего и желтого цветов.

Санина на этот раз также появится в кожаном наряде. Певица наденет футуристический сверкающий комбинезон синего цвета. А вот ее коллега подчеркнула свою фигуру ярким желтым платьем с открытыми ногами и глубоким декольте.

На Алише Диксон зрители увидят роскошное черное платье с огромным бантом и вставками из сетки на талии, которая также удачно подчеркнула внешность звезды.

Напомним, что второй полуфинал конкурса состоится уже 11 мая в 22:00 по киевскому времени. За право попасть в финал будут бороться участники из 16 стран. Услышать их песни и ознакомиться с порядком выступлений можно в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
580
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация