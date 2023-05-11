Во Львовской области военный 10 месяцев не был не службе, потому что хотел на передовую: как его наказали

На суде военный вину признал, отметив, что он не хотел служить в тылу.

Во Львовской области судили военного, который на 10 месяцев оставил службу. На суде солдат рассказал, что ему не нравилось служить в тылу, а на передовую их не отпускали.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области, пишет zaxid.net.

По данным суда, старший солдат является стрелком, помощником гранатометчика в одном из механизированных батальонов. Он в мае 2022 года оставил воинскую часть и вернулся туда только в марте 2023 года. Военный почти 10 месяцев отсутствовал в части.

На заседании подозреваемый свою вину признал. Он отметил, что пошел на службу добровольцем и хотел выполнять задачи на передовой.

"Условия военной службы и подготовки не соответствовали его ожиданиям, что негативно повлияло на его морально-психологическое состояние. Рапортов на перевод не писал. В настоящее время прошел отбор в штормовую бригаду специального назначения "Лють", ожидает приказа", — говорится в приговоре суда .

Старший солдат также добавил, что все это время ухаживал за отцом, перенесшим микроинсульт, хотя официального ухода за ним не оформлял.

Мужчину признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от наказания и заменив его на 2 года испытательного срока. Военный приговор может обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, во Львове к 6 месяцам ареста приговорили младшего сержанта Госпогранслужбы из-за отказа выполнить приказ командира.

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