Хорошо известный всем персонаж: эксперт назвал, кто может совершить переворот в России и свергнуть Путина

Мусиенко считает, что у Пригожина точно есть покровители среди силовиков, заинтересованных в госперевороте.

Популярность главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина среди "ура-патриотов" в России растет, поэтому у него есть все шансы отстранить главу Кремля Путина от должности.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, передает 24 канал.

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"Это напоминает, как Путин говорил к украинским военным, чтобы они брали власть в свои руки. Не рой яму другому. С этим сейчас может столкнуться Путин. Когда военные и силовики отстранят его от должности", — отметил он.

Мусиенко считает, что у Пригожина есть покровители среди силовиков, которые заинтересованы в том, чтобы сместить Путина.

"Для того, чтобы провести возможный переворот, им нужна фигура, которая не просто выйдет и заменит Путина. Нужен кто-то пассионарный и жестокий, что нравится российскому обществу. Поэтому они ориентируются на Пригожина, который может захватить власть в будущем", — считает Мусиенко.

Однако он не исключает, что Кремль может ликвидировать Пригожина.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал критиковать не только российское военно-политическое руководство, но и самого Путина. В одном из своих видео он назвал его "дедом" и "законченным мудаком".

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