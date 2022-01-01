Фигуристая жена MONATIK похвасталась загорелым телом в купальнике

Семья находится в США.

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями отправился в США.

Там у исполнителя концерт, там же Монатик с семьей встретит и Новый год. В настоящее время Дмитрий находится в Майами. И, вероятно, пока у мужа репетиция, Ирина решила не терять ни минуты и позволила себе немного отдохнуть.

Избранница звезды уехала на пляж, откуда поделилась горячими кадрами. На странице в Instagram Ирина Монатик поделилась несколькими снимками, на которых изображена в купальнике на лежаке на фоне пальм.

instagram.com/irinamonatik

"Мне так куда больше нравится подводить итоги года. На берегу Атлантического океана. Поблагодарить Вселенную за такой поучительный год, за здоровых родных, самую прекрасную команду, массу приключений, замечательных бизнесс-партнеров. Искренне желаю всем достойно завершить этот год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий год.искренне желаю всем достойно завершить этот год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий год", — подписала кадры Ирина.

instagram.com/irinamonatik

Подписчики страницы госпожи Монатик не смогли оставить ее без комплиментов: "огненная девочка-кобра", "хорошенькая же вы", "Ириша, просто красавица".

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