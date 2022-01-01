Фигуристая жена MONATIK похвасталась загорелым телом в купальнике

Семья находится в США.
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями отправился в США.
Там у исполнителя концерт, там же Монатик с семьей встретит и Новый год. В настоящее время Дмитрий находится в Майами. И, вероятно, пока у мужа репетиция, Ирина решила не терять ни минуты и позволила себе немного отдохнуть.
Избранница звезды уехала на пляж, откуда поделилась горячими кадрами. На странице в Instagram Ирина Монатик поделилась несколькими снимками, на которых изображена в купальнике на лежаке на фоне пальм.
"Мне так куда больше нравится подводить итоги года. На берегу Атлантического океана. Поблагодарить Вселенную за такой поучительный год, за здоровых родных, самую прекрасную команду, массу приключений, замечательных бизнесс-партнеров. Искренне желаю всем достойно завершить этот год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий год.искренне желаю всем достойно завершить этот год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий год", — подписала кадры Ирина.
Подписчики страницы госпожи Монатик не смогли оставить ее без комплиментов: "огненная девочка-кобра", "хорошенькая же вы", "Ириша, просто красавица".
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