Навела страх на весь город: за два дня белка покусала 18 человек

Навела страх на весь город: за два дня белка покусала 18 человек

Животное выловили и усыпили.

В городе Бакли в Великобритании местные жители вынуждены были собирать деньги для того, чтобы выловить белку, которая за 48 часов напала на 18 человек.

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Об этом сообщает thesun.co.uk.

Местные жители назвали белку "полосастиком". Она за 48 часов покусала 18 местных жителей. Люди рассказывают, что белка нападала на них врасплох в неожиданных местах.

"Эта белка психопатка. Она напала на меня, когда я собирала мусорные пакеты. Тогда эта белка укусила меня за пальцы. Из-за нее также пострадало 5 или 6 моих соседей", — рассказала местная жительница Шери Дэвидсон.

Из-за нападений белки местные жители даже запрещали своим детям играть на улице.

Известно, что белка напала на работницу дома престарелых и еще одну женщину. Люди утверждают, что животное кусало их без причин.

Впоследствии местные жители даже начали копить деньги, чтобы выловить животное. И им это удалось, однако приехали зоозащитники, которые забрали животное. Они объяснили, что белка могла стать агрессивной из-за опухоли в мозге. Из-за агрессивного поведения белку усыпали.

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