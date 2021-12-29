Навела страх на весь город: за два дня белка покусала 18 человек

Животное выловили и усыпили.
В городе Бакли в Великобритании местные жители вынуждены были собирать деньги для того, чтобы выловить белку, которая за 48 часов напала на 18 человек.
Об этом сообщает thesun.co.uk.
Местные жители назвали белку "полосастиком". Она за 48 часов покусала 18 местных жителей. Люди рассказывают, что белка нападала на них врасплох в неожиданных местах.
"Эта белка психопатка. Она напала на меня, когда я собирала мусорные пакеты. Тогда эта белка укусила меня за пальцы. Из-за нее также пострадало 5 или 6 моих соседей", — рассказала местная жительница Шери Дэвидсон.
Из-за нападений белки местные жители даже запрещали своим детям играть на улице.
Известно, что белка напала на работницу дома престарелых и еще одну женщину. Люди утверждают, что животное кусало их без причин.
Впоследствии местные жители даже начали копить деньги, чтобы выловить животное. И им это удалось, однако приехали зоозащитники, которые забрали животное. Они объяснили, что белка могла стать агрессивной из-за опухоли в мозге. Из-за агрессивного поведения белку усыпали.
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