Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать не только плохие действия, но и злые мысли.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: сиреневый.
Камни дня: опал, жадеит.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: стрессов, долгой работы за компьютером и чтения.
Афоризм дня: "Только неглубокие люди знают себя до самых глубин" (Оскар Уайльд).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.
Мистика дня: день благоприятен для ритуалов на привлечение любви и красоты
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать: любые действия, направленные на разрушение, станут плохой приметой с неприятными последствиями.
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