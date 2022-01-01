Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать не только плохие действия, но и злые мысли.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: сиреневый.

Камни дня: опал, жадеит.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: стрессов, долгой работы за компьютером и чтения.

Афоризм дня: "Только неглубокие люди знают себя до самых глубин" (Оскар Уайльд).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов на привлечение любви и красоты

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать: любые действия, направленные на разрушение, станут плохой приметой с неприятными последствиями.

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