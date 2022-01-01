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Астрологический прогноз на 1 января

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Астрологический прогноз на 1 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать не только плохие действия, но и злые мысли. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 1. 

Цвет дня: сиреневый. 

Камни дня: опал, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: стрессов, долгой работы за компьютером и чтения. 

Афоризм дня: "Только неглубокие люди знают себя до самых глубин" (Оскар Уайльд). 

Геометрическая фигура дня: волнистые линии. 

Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям. 

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов на привлечение любви и красоты  

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать: любые действия, направленные на разрушение, станут плохой приметой с неприятными последствиями.  

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