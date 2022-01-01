Астрологічний прогноз на 1 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійний час, коли не можна сваритися, конфліктувати та допускати не лише погані дії, а й злі думки.

Символ дня: Lotus.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 1.

Колір дня: бузковий.

Камені дня: опал, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: необхідно стежити за показниками артеріального тиску та уникати того, що може його підвищити: стресів, тривалої роботи за комп'ютером та читання.

Афоризм дня: "Лише неглибокі люди знають себе аж до глибин" (Оскар Вайльд).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: відчувши необхідність у допомозі чи добрій пораді, варто звернутися до близьких людей.

Містика дня: день сприятливий для ритуалів на залучення кохання та краси

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати: будь-які дії, спрямовані на руйнування, стануть поганою прикметою з неприємними наслідками.

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