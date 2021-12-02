IMDb назвал 10 лучших актеров в 2021 году

Рейтинг возглавила Элизабет Олсен.

Авторитетный кинопортал Internet Movie Database (IMDb) опубликовал ежегодный собственный рейтинг самых популярных актеров и актрис уходящего года.

Так, список, опирающийся на вкусы 200 млн пользователей портала, возглавила известная американская актриса Элизабет Олсен.

Элизабет Олсен / Associated Press

Как говорится в сообщении, все из-за любопытства пользователей к мини-сериалу "ВандаВижн" от Marvel, премьера которого состоялась в начале 2020 года. В следующем году мир увидит ленту с ее участием "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", а также Олсен снимается в сериале HBO Max "Любовь и смерть", играя техасскую домохозяйку и убийцу с топором Кэнди Монтгомери.

На второй строчке оказался британский актер Реге-Жан Пейдж, которого также включили в список главных прорывов года. Он известен своей ролью Гастингса в сериале "Бриджертоны".

Реге-Жан Пейдж / Associated Press

Кстати, за эту работу он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актер в драматическом сериале".

В тройку лидеров попала и Флоренс Пью, сыгравшая сестру Наташи Романовой в "Черной вдове".

Флоренс Пью / Associated Press

На четвертом месте расположилась Ана де Армас, сыгравшая небольшую роль в ленте "Не время умирать". К слову, в прошлом году бывшая Бена Аффлека возглавила рейтинг IMDb.

Ана де Армас / Associated Press

Пятое место заняла австралийская актриса Ивонн Страховски. В чарт она попала благодаря роли полковника Мюри Форестер в боевике "Война будущего", где она сыграла с Крисом Праттом.

Ивонн Страховски / Associated Press

В десятку также вошли Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Коммер, Бен Барнс и Лили Джеймс.

Читайте также: