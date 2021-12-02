Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: суд объявил приговор двум фигурантам дела

Обвиняемые отреагировали на решение суда спокойно.

В Шевченковском районном суде Киева зачитали приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом 2 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.

Так, Ярослава Тарасенко, которого суд подозревал в том, что он был водителем для киллера, приговорили к 12 годам лишения свободы. Другого фигуранта дела – Александра Лося – суд оправдал, потому что не видит достаточного количества доказательств его вины.

Следствие подозревает его в том, что он являлся одним из соорганизаторов преступления. Именно он якобы следил за Вороненковым и передал киллеру информацию о его местонахождении в день убийства.

Дело Вороненкова: Шевченковский суд столицы зачитывает приговор – что известно

Тарасенко уже заявил, что будет подавать апелляцию. В свою очередь, прокуратура тоже недовольна оправдательным приговором для Лося и также будет обжаловать решение.

Между тем, по версии следствия, к этому делу могут быть причастны еще четыре человека – двое из них – украинцы, находящиеся в России, а двое – россияне, также находящиеся на территории РФ. В частности, бывший муж вдовы Вороненкова, которого считают вероятным заказчиком этого убийства.

Напомним:

23 марта 2017 года на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в Киеве произошла стрельба. В результате нее был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Также злоумышленник ранил охранника экс-политика, однако тот успел выстрелить в ответ и ранил убийцу - 28-летнего уроженца Севастополя, который жил в Днепре, Павла Паршова. Он умер в больнице от ранений, нанесенных охранником Вороненкова.

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