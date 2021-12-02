Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд оголосив вирок двом фігурантам справи

Обвинувачені відреагували на рішення суду спокійно.

У Шевченківському районному суді Києва зачитали вирок у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Про це 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Так, Ярослава Тарасенка, якого суд підозрював в тому, що він був водієм для кілера, засудили до 12 років позбавлення волі. Іншого фігуранта справи - Олександра Лося - суд виправдав, бо не бачить достатньої кількості доказів його провини.

Слідство підозрює його у тому, що він був одним зі співорганізаторів злочину. Саме він нібито слідкував за Вороненковим і передав кілерові інформацію про його місцезнаходження в день убивства.

Справа Вороненкова: Шевченківський суд столиці зачитує вирок – що відомо

Тарасенко вже заявив, що буде подавати апеляцію. Своєю чергою прокуратура теж незадоволена виправдальним вироком для Лося і також буде оскаржувати рішення.

Тим часом, за версією слідства, до цієї справи можуть бути причетні ще чотири особи, двоє з них - українці, які перебувають в Росії, а двоє - росіяни, які також перебувають на території РФ. Зокрема, колишній чоловік вдови Вороненкова, якого вважають ймовірним замовником цього вбивства.

Нагадаємо:

23 березня 2017 року на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської у Києві сталася стрілянина. Внаслідок неї був убитий колишній депутат Держдуми Денис Вороненков. Також зловмисник поранив охоронця експолітика, однак той встиг вистрілити у відповідь і поранив вбивцю - 28-річного уродженця Севастополя, який мешкав у Дніпрі, Павла Паршова. Він помер у лікарні від поранень, завданих охоронцем Вороненкова.

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