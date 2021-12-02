Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром, наче змія - Кулеба

Очільник МЗС України переконаний, що це створює загрозу не лише для України, а й для усієї Європи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Російська Федерація поступово поглинає Білорусь.

Про це міністр Кулеба сказав у інтерв’ю латвійському новинному порталу Sargs.lv.

"Як відомо, змія відразу не проковтує свою жертву. Вона робить це повільно, але послідовно. На жаль, зараз такий процес почався з Білоруссю. Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Ми це бачимо чітко, але, не виключаю, що широкій публіці це буде очевидно тільки тоді, коли вже буде пізно", — заявив Кулеба.

Крім того, очільник українського МЗС наголосив, що це становить загрозу безпеці не тільки для України, але й всієї Європи.

"Якби так сталося, то тоді Росія знову мала б безпосередній кордон з такою європейською країною, як Польща", — резюмував міністр.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко де-факто визнав Крим російським. Більше того, він заявив, що в разі загострення конфлікту на українському кордоні Білорусь воюватиме разом з Росією. Він підкреслив, що економічно, політично, а головне юридично Білорусь виступатиме на боці Кремля.

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