Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром, как змея — Кулеба

Глава МИД Украины убежден, что это создает угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь.

Об этом министр Кулеба сказал в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.lv.

"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", — заявил Кулеба.

Кроме того, глава украинского МИД подчеркнул, что это представляет угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Если бы это случилось, тогда Россия снова имела бы непосредственную границу с такой европейской страной, как Польша", — резюмировал министр.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко де-факто признал Крым российским. Более того, он заявил, что в случае обострения конфликта на украинской границе Беларусь будет воевать с Россией. Он подчеркнул, что экономически, политически, а главное, юридически Беларусь будет выступать на стороне Кремля.

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