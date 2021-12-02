Глава Пентагона заявил о недопущении вторжения "Советского союза" в Украину

В российском южном округе, граничащем с Украиной, начались учения, маневры идут сразу на тридцати полигонах

Соединенные Штаты не допустят вторжения Советского союза в Украину, заявил глава Пентагона – имея в виду под Советским союзом Россию. Любой ответ американцев на действия Кремля в отношении Украины, пообещал он, будет скоординирован с другими партнерами, тоже готовыми действовать.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Настроение заседанию министерского совета ОБСЕ в Стокгольме задал дипломатический спор. В конце неформального ужина накануне глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Киев в системном нарушении Минских соглашений, сопровождая выступление упоминаниями о нацистах в Украине. После этого слово взял председатель министра иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба напомнил о российских обстрелах и системной блокировке наблюдателей ОБСЕ, его поддержал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Лавров не промолчал, но снова получил общий ответ.

«Как видим, Россия провоцирует Украину военным и также дипломатическим способом. Мы продолжаем реагировать на это выдержано. В то же время мы продолжаем призывать наших партнеров приготовить пакет сдерживающих мер, который заставит Путина дважды подумать, прежде чем прибегать к силе», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В российском южном округе, граничащем с Украиной, начались учения. Маневры идут на тридцати полигонах, в том числе в Ростовской области и оккупированном Крыму, к участию в учениях привлекли более 10 тысяч военных. А самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сообщил: в ближайшие 2 месяца еще и на северной границе Украины следует ожидать совместных учений россиян с белорусами. С тем, на чьей стороне в российско-украинской войне Лукашенко не определялся долго, но теперь ведет себя так, словно с самого начала всячески поддерживал Кремль.

«Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей», – заявил белорус.

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В последние несколько дней количество прорывов западной границы, который устраивают белорусские силовики, выпуская туда мигрантов, заметно уменьшилось, словно угрозы новым принятым санкционным пакетом на Лукашенко подействовали. Аэропорт Минска превратился в еще один стихийный центр по содержанию обессиленных беженцев, ожидающих обратных рейсов в родные страны, откуда не удалось бежать обещанным белорусскими властями маршрутом.

Между тем, в Стокгольме сразу по переговорам с Дмитрием Кулебой прошла двусторонняя встреча госсекретаря Блинкена с Лавровым.

«Очень хорошо, что мы находим возможности говорить прямо и честно. Мы глубоко обеспокоены агрессивными планами России по Украине. Это не только наша обеспокоенность, ее многие разделяют в Европе, Сергей не раз имел возможность это услышать за последние сутки в Стокгольме. Мы решительно и неукоснительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил госсекретарь.

В самом начале пленарной сессии заседания Соединенные Штаты сразу же призвали Россию вернуть силы на нормальные мирные позиции и прекратить взрывать основы ОБСЕ.

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