IMDb назвав 10 найкращих акторів 2021 року

Рейтинг очолила Елізабет Олсен.

Авторитетний кінопортал Internet Movie Database (IMDb) опублікував щорічний власний рейтинг найпопулярніших акторів і акторок року, що минає.

Так, список, який спирається на смаки 200 млн користувачів порталу, очолила відома американська акторка Елізабет Олсен.

Елізабет Олсен / Associated Press

Як йдеться у повідомленні, усе через цікавість юзерів до мінісеріалу "ВандаВіжн" від Marvel, прем'єра якого відбулася на початку 2020 року. Наступного року світ побачить стрічку за її участі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", а також Олсен знімається в серіалі HBO Max "Кохання і смерть", граючи техаську домогосподарку та вбивцю з сокирою Кенді Монтгомері.

На другій сходинці опинився британський актор Реге-Жан Пейдж, якого також включили до списку головних проривів року. Він відомий своєю роллю Гастінгса у серіалі "Бріджертони".

Реге-Жан Пейдж / Associated Press

До речі, за цю роботу він був номінований на премію Гільдії кіноакторів США у категорії "Найкращий актор у драматичному серіалі".

До трійки лідерів потрапила і Флоренс П'ю, яка зіграла сестру Наташі Романової у "Чорній вдові".

Флоренс П'ю / Associated Press

На четвертому місці розташувалася Ана де Армас, яка зіграла невелику роль у стрічці "Не час вмирати". До слова, минулого року колишня Бена Аффлека очолила рейтинг IMDb.

Ана де Армас / Associated Press

П'яте місце посіла австралійська акторка Івонн Страховскі. До чарту вона потрапила завдяки ролі полковника Мюрі Форестер у бойовику "Війна завтрашнього дня", де вона зіграла із Крісом Праттом.

Івонн Страховскі / Associated Press

До десятки також увійшли Аня Тейлор-Джой, Олександра Даддаріо, Джоді Комер, Бен Барнс та Лілі Джеймс.

Читайте також: