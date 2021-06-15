Иванна Онуфрийчук отменила свадьбу в Турции

Второе празднование должно было состояться 24 июня.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая устроила роскошную свадьбу на Мальдивах, сообщила неутешительную новость.

Так, знаменитость объявила об отмене второй церемонии, которая должна была состояться 24 июня в Турции. Иванна и ее возлюбленный, бизнесмен казахского происхождения Алмаз, готовили праздник для родных в Стамбуле. Впрочем, из-за коронавируса, его пришлось отменить. Об этом ведущая сообщила на своей странице в Instagram.

"Свадьбы в Стамбуле не будет. Мы должны были отпраздновать нашу вторую свадьбу со всеми родными, друзьями, коллегами... Но коронавирус внес свои коррективы. Турция усилила карантинные условия и такие кардинальные ограничения абсолютно не вписываются в формат нашей свадьбы. Мы не сможем пригласить всех гостей, которые вместе с нами так ждали этот праздник и провести программу так, как это планировалось. Согласиться на новые условия — не вариант, ведь это уже будет не свадьба, а обычный ужин на вдвое меньшее количество людей", — написала Иванна.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Девушка добавила, что у пары уже все было готово. Влюбленные потратили кучу сил, времени и денег. Онуфрийчук отметила, что супруги еще не решили, будут ли снова планировать церемонию. Для них главное сейчас — поддержка друг друга: "Испытание ссылаются нам, чтобы мы, преодолевая их, становились сильнее".

В комментариях фолловеры поддержали пару.

Все получится! Сил вам

Жаль, но значит так надо... Ничего, думаю, если будет желание, то сделаете еще лучшую свадьбу в подходящее время

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук показала, как отдыхала в Швейцарии в отеле изо льда и снега. Ведущая устроила отпуск в оригинальном месте.

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