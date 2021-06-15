Іванна Онуфрійчук скасувала весілля у Туреччині

Друге святкування мало відбутися 24 червня.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка влаштувала розкішне весілля на Мальдівах, повідомила невтішну новину.

Так, знаменитість оголосила про скасування другої церемонії, яка мала відбутися 24 червня у Туреччині. Іванна та її коханий, бізнесмен казахського походження Алмаз, готували свято для рідних у Стамбулі. Втім, через коронавірус, його довелося скасувати. Про це ведуча повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Весілля в Стамбулі не буде. Ми мали відсвяткувати наше друге весілля з усіма рідними, друзями, колегами… Але коронавірус вніс свої корективи. Туреччина посилила карантинні умови і такі кардинальні обмеження абсолютно не вписуються у формат нашого весілля. Ми не зможемо запросити усіх гостей, які разом з нами так чекали на це свято і провести програму так, як це планувалось. Погодитись на нові умови - не варіант, адже це вже буде не весілля, а звичайна вечеря на вдвічі меншу кількість людей", – написала Іванна.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Дівчина додала, що у пари уже все було готово. Закохані витратили купу сил, часу та грошей. Онуфрійчук зазначила, що подружжя ще не вирішило, чи буде знову планувати церемонію. Для них головне зараз – підтримка одне одного: "Випробування посилаються нам, щоб ми, долаючи їх, ставали сильнішими".

У коментарях фоловери підтримали пару.

Все вдасться! Сил вам

Шкода, але значить так треба... Нічого, думаю, якщо буде бажання, то зробите ще краще весілля у влучний час

Нагадаємо, раніше Іванна Онуфрійчук показала, як відпочивала у Швейцарії в готелі з льоду та снігу. Ведуча влаштувала відпустку в оригінальному місці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання