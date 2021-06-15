Йшов у темряві: в Херсонській області фура на смерть збила пішохода

Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.

Сьогодні, 15 червня, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП в Херсонській області, наразі вони встановлюють обставини аварії та особу загиблого. У кишені чоловіка був виявлений медичний рецепт на ім’я 37-річного жителя Новотроїцької територіальної громади.

За словами 58-річного кермувальника вантажівки, пішохід йшов у темряві по краю проїжджої частини в попутному напрямку.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернополі водій автомобіля BYD F3 на вулиці Оболоня збив 13-річну дівчинку. В результаті ДТП дитину з травмами госпіталізували.

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