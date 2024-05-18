Траса "Київ-Одеса" перекрита: далекобійники вийшли на акцію протесту (відео)

За словами далекобійників, вони пропускають пасажирські автобуси та легкові автомобілі.

У суботу, 18 травня, далекобійники влаштували мирну акцію протесту та перекрили трасу "Київ-Одеса". Причина - закон про мобілізацію, відповідно до нових змін більшість із далекобійників не мають право на бронювання від військової служби.

Відео протесту публікують у Мережі.

На одному із відео український далекобійник розповідає, що до акції протесту долучилися водії із різних областей.

За його словами, акція - мирна. Протестувальники пропускають пасажирські автобуси та легкові автомобілі. Акція - мирна, яку контролюють правоохоронні органи та присутні карети швидкої допомоги.

"Від 18 травня водіїв вантажівок можуть мобілізувати на кордоні при виїзді з України. Під бронювання більшість не потрапляє. Воним кидають фури, щоб залишитися за кордоном", - пише "Одеса Info" у телеграм-каналі.

У поліції прокоментували акцію протесту. Речниця Національної поліції Олена Бережна у коментарі Суспільному повідомила, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина - в Одеській. Через їхню акцію траса перекрита частково - одна смуга руху відкрита.

Далекобійники перекрили трасу "Київ-Одеса"

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності. Про всі зміни від 18 травня - читайте за посиланням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВСІ ЗМІНИ ВІД 18 ТРАВНЯ!

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