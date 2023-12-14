Известная юмористка заняла место Елены Кравец в "Вечернем Квартале"

"Вечерний Квартал" возвращается – с новой программой и в обновленном составе.

Впервые с начала полномасштабной войны самый популярный юмористический проект страны выступит в привычном для поклонников формате – когда на сцене 8 актеров-мужчин и одна женщина.

До этого юмористы выступали "Единым Кварталом" – вместе с девушками из "Женского Квартала". Сегодня же стало известно, что той же единственной женщиной в коллективе "Вечернего Квартала" стала талантливая Ирина Гатун, до этого известная как звезда "Женского Квартала" и актриса театра "Черный Квадрат".

Ирина Гатун и Евгений Кошевой

Как призналась Гатун, она давняя поклонница "Вечернего Квартала" и она даже и мечтать не могла, что когда-нибудь станет его участницей.

"На самом деле я очень счастлива. Я совсем не переживаю по поводу того, что буду единственной женщиной в мужском коллективе. Есть такая фраза, что актеры не имеют пола. Тем более, ребята из "Квартала" – очень профессиональные, талантливые и прекрасные – и как актеры, и как люди... Я их люблю, просто обожаю и уверена, что у нас все будет гармонично и "по-любви", — прокомментировала Гатун.

Ирина Гатун

Отметим, что Ирина Гатун с 2012 года играет в театре импровизации "Черный Квадрат". В 2020 году стала участницей "Женского Квартала". Теперь Ира из женского юмористического проекта переходит в "Вечерний квартал".

Первыми увидеть Ирину в новом амплуа смогут зрители концертов благотворительного тура "Вечернего Квартала", который стартует 18 декабря в Виннице.

Ирина Гатун

Кроме того, зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первым увидеть новую программу коллектива – новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии.

Ирина Гатун и Юрий Ткач

Напомним, что сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Часть средств от продажи билетов и деньги с благотворительных аукционов с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ – актуальные потребности наших защитников и защитниц. "Кварталовцы" постоянно помогают и поддерживают военных – ездят с выступлениями к нашим героям и помогают им всем необходимым – покупают и передают автомобили, дроны, тепловизоры, рации и другие необходимые для нашей победы вещи. Актеры убеждены, что все, что мы сейчас делаем, мы должны делать с благодарностью к тем, кто защищает нас и благодаря кому мы можем жить и работать.

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