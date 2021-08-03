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Jerry Heil в салатовом бикини похвасталась стройной фигурой

Jerry Heil в салатовом бикини похвасталась стройной фигурой

instagram.com/thejerryheil

Артистка устроила отпуск в Одесской области.

Украинская певица Jerry Heil, которая на днях рассекретила, сколько стоят ее песни, устроила себе долгожданный отпуск.

Сейчас исполнительница находится в Одесской области, в селе Санжейка. Оттуда артистка поделилась с поклонниками фотографиями, на которых предстала в салатовом бикини. Jerry продемонстрировала стройную фигуру и рассказала о своем отдыхе.

© instagram.com/thejerryheil
instagram.com/thejerryheil

"Я убежала на несколько дней из города, где много говорят, но не знают, зачем. Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото "до"). А завтра в 5:00 я за рулем квадроцикла буду направляться в рассвет!" — рассказала Heil.

© instagram.com/thejerryheil
instagram.com/thejerryheil

Как поделилась знаменитость, к осени она мечтает еще съездить в Асканию.

Между тем поклонники засыпали кумира комплиментами:

  • Какая же ты естественно прекрасна!
  • Хорошенькая
  • Очаровательная девушка
© instagram.com/thejerryheil
instagram.com/thejerryheil

Напомним, что несколько месяцев назад Jerry Heil в боди эротично позировала на песке. Певица предстала в довольно соблазнительном образе.

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