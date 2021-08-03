Jerry Heil в салатовом бикини похвасталась стройной фигурой

Артистка устроила отпуск в Одесской области.
Украинская певица Jerry Heil, которая на днях рассекретила, сколько стоят ее песни, устроила себе долгожданный отпуск.
Сейчас исполнительница находится в Одесской области, в селе Санжейка. Оттуда артистка поделилась с поклонниками фотографиями, на которых предстала в салатовом бикини. Jerry продемонстрировала стройную фигуру и рассказала о своем отдыхе.
"Я убежала на несколько дней из города, где много говорят, но не знают, зачем. Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото "до"). А завтра в 5:00 я за рулем квадроцикла буду направляться в рассвет!" — рассказала Heil.
Как поделилась знаменитость, к осени она мечтает еще съездить в Асканию.
Между тем поклонники засыпали кумира комплиментами:
- Какая же ты естественно прекрасна!
- Хорошенькая
- Очаровательная девушка
Напомним, что несколько месяцев назад Jerry Heil в боди эротично позировала на песке. Певица предстала в довольно соблазнительном образе.