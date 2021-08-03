Малосольные помидоры, простой рецепт

Летом организм теряет много жидкости, а вместе с ней и минеральные соли.

Именно поэтому в жару в особом почете малосольные огурцы. Мы же предлагаем вам приготовить малосольные помидоры. Рецепт очень простой и не затратный. Все необходимые продукты всегда под рукой. В результате же на столе отличная закуска, на приготовление которой вы потратите минимум времени.

Ингредиенты:

10 помидоров

2 зубка чеснока

1,5 столовые ложки сахара

1 столовая ложка соли

укроп

Приготовление

На основании каждого помидора острым ножом сделать неглубокий крестообразный надрез, уложить помидоры в миску, залить на 1-2 минуты кипятком, после чего снять с них кожицу.

Очищенные помидоры поместить в стеклянный контейнер, обильно присыпать смесью соли и сахара, уложить сверху нарезанный тонкими лепестками чеснок, притрусить измельченным укропом, накрыть крышкой и выдержать 12 часов в холодильнике.

На заметку

Помидоры выбирайте примерно одинаковые, средней величины и правильной формы.

Долго в кипятке помидоры не держите. Чем они спелее, тем меньше требуется времени, чтобы кожица лучше отходила. Если кожица снимается плохо, опустите помидоры в кипяток повторно.

Если помидоры достаточно крупные, норму соли и сахара увеличьте. Главное условие – они должны быть обильно покрыты солью и сахаром.

Читайте также: Заготовки на зиму: томатный сок

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку