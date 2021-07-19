Камалия показала своего отца в день его рождения

Артистка поделилась архивными фото.

Певица Камалия, которая недавно похвасталась талантом семилетней дочери, рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 19 июля, день рождения празднует отец исполнительницы Виктор. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Камалия с отцом и дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

"Мой дорогой папочка, наш любимый дедушка Витя сегодня празднует день рождения. Папуля, поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть всегда в строю, ведь ты - настоящий полковник!" — поздравила отца Камалия.

Родители Камалии в молодости / instagram.com/kamaliyaofficial

instagram.com/kamaliyaofficial

Также знаменитость поделилась архивными фото, на которых ее отец предстает еще совсем маленьким со своими родителями.

Папа Камалии в детстве / instagram.com/kamaliyaofficial

Папа Камалии в детстве / instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того Камалия рассказала и об увлечении отца — мужчина обожает рыбалку и иногда даже рыбачит со звездной дочерью. Так, незодавно семья поймала сома.

Напомним, в начале июня Камалия вакцинировалась от COVID-19 и поделилась, как себя чувствует. Артистка призналась, что чувствует легкое головокружение.

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