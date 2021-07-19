Камалия показала своего отца в день его рождения

Артистка поделилась архивными фото.
Певица Камалия, которая недавно похвасталась талантом семилетней дочери, рассказала о празднике в ее семье.
Сегодня, 19 июля, день рождения празднует отец исполнительницы Виктор. Об этом артистка рассказала в Instagram.
"Мой дорогой папочка, наш любимый дедушка Витя сегодня празднует день рождения. Папуля, поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть всегда в строю, ведь ты - настоящий полковник!" — поздравила отца Камалия.
Также знаменитость поделилась архивными фото, на которых ее отец предстает еще совсем маленьким со своими родителями.
Кроме того Камалия рассказала и об увлечении отца — мужчина обожает рыбалку и иногда даже рыбачит со звездной дочерью. Так, незодавно семья поймала сома.
Напомним, в начале июня Камалия вакцинировалась от COVID-19 и поделилась, как себя чувствует. Артистка призналась, что чувствует легкое головокружение.