В Одесской области пьяный водитель переехал насмерть пешехода

Мужчина скончался до приезда "скорой".

Сегодня ночью на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское произошло смертельная ДТП. 39-летний водитель легковика "Нива" не справился с управлением и наехал на пешехода, который от полученных травм скончался до приезда "скорой".

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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При выезде на место происшествия полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Ранее стало известно, что в Черновцах в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 42-летний мужчина. Он выпал из микроавтобуса.

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