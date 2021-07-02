Смертельное ДТП в Одесской области: полиция сообщила детали

Водитель машины находился в трезвом состоянии.

Полиция Одесской области сообщила детали смертельной аварии, которая произошла накануне вечером на трассе Одесса-Рени.

Стало известно, что автомобилем Nissan управлял 33-летний мужчина, сказали в пресс-службе полиции.

Он совершил наезд на людей, которые пересекали дорогу на неосвещенном участке пешеходного перехода. В аварии погибли мальчик 2013 года рождения и его 37-летняя тетя. Еще одну пострадавшую — 30-летнюю женщину — госпитализировали с травмами.

По результатам медицинского обследования, мужчина управлял транспортным средством трезвым.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что поздно вечером на трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погибли женщина и ребенок.

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