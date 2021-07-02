Смертельна ДТП в Одеській області: поліція повідомила деталі

Водій машини перебував у тверезому стані.

Поліція Одеської області повідомила деталі смертельної аварії, яка сталася напередодні ввечері на трасі Одеса-Рені .

Стало відомо, що автомобілем Nissan керував 33-річний чоловік, сказали у пресслужбі поліції.

Він скоїв наїзд на людей, які перетинали дорогу на неосвітленій ділянці пішохідного переходу. В аварії загинули хлопчик, 2013 року народження, та його 37-річна тітка. Ще одну постраждалу - 30-річну жінку - госпіталізували з травмами.

За результатами медичного обстеження, чоловік керував транспортним засобом тверезим.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особи потерпілих. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялось, що пізно ввечері на трасі Одеса-Рені під колесами автівки загинули жінка та дитина.

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