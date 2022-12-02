Казак Сиромаха и Kalush Orchestra выпустили общую боевую песню: "Нумо козаки по конях"

Группа Kalush Orchestra и колоритный артист, участник "Голосу країни" Казак Сиромаха выпустили совместный взрывной трек "Нумо Козаки".

По словам лидера Kalush Orchestra Олега Псюка, в этой композиции исполнители хотели передать настоящий украинский дух.

"Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше! Верим, что эта песня может стать гимном нашей скорой победы. Именно это мы и хотели показать – силу и мужество украинских мужчин, которые каждый день готовы отдать свою жизнь за Родину", — добавил Псюк.

Казак Сиромаха и Kalush Orchestra

Вместе с песней состоялась премьера клипа на трек "Нумо Козаки". Группа Kalush Orchestra отмечает, что они записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".

В лейбле ЕNKO, с которым начал сотрудничество Козак Сиромаха, считают, что такие коллаборации помогут еще больше погружать слушателей в украинскую культуру и традиции.

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