Кэти Перри показала Орландо Блума в ночь рождения их дочери: "Партнер мечты"

Звезда опубликовала видео из роддома.

Известная американская певица Кэти Перри, которая почти год назад родила дочь Дейзи, пока порадовала поклонников видео с родильного.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный ролик, снятый во время рождения их с Орландо Блумом дочери, который приурочила ко Дню отца.

В ролике она показала, как Орландо в больничном халате, медицинской шапочке и маске сидит на кресле, держа в руках колонку и явно наслаждается мелодией.

За кадром слышен смех Кэти, которая в конце развернула камеру на себя и показала, что лежит на больничной койке.

"Счастливого первого Дня отца. Целителя моего сердца и дарителя моего величайшего дара", — отметила в фото артистка.

В комментариях к ролику свое восхищение выразили как поклонники пары так и коллеги звезды по шоу-бизом.

Так, Деми Ловато отметила, что вважве такого партнера на родах лучшим.

"Это просто партнер мечты!", — написала певица.

Это так мило!

Это ваша лучшая публикация!

Он лучший!

Напомним, не так давно Кэти Перри и Орландо Блум с морщинами и сединой налкалы фанов. Пара снялась в короткометражке-антиутопии.

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