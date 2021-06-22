Жара до 35°: прогноз погоды в Украине на среду, 23 июня

Из-за жары в некоторых регионах спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
В среду, 23 июня, в Украине будет жарко и преимущественно сухо.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, синоптики завтра осадков не прогнозируют, лишь в южной части, Карпатах и Прикарпатье местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, в Одесской и Николаевской 24-29°.
В Киеве 23 июня также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.