Жара до 35°: прогноз погоды в Украине на среду, 23 июня

Из-за жары в некоторых регионах спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В среду, 23 июня, в Украине будет жарко и преимущественно сухо.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, синоптики завтра осадков не прогнозируют, лишь в южной части, Карпатах и Прикарпатье местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, в Одесской и Николаевской 24-29°.

В Киеве 23 июня также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Метеозависимость: в ближайшую неделю украинцев "прокоптит" жара

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку