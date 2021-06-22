Спека до 35°: прогноз погоди в Україні на середу, 23 червня

Через спеку у деяких регіонах рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У середу, 23 червня, в Україні буде спекотно та переважно сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, синоптики завтра опадів не прогнозують, лише у південній частині, Карпатах та на Прикарпатті місцями ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°, на Одещині та Миколаївщині 24-29°.

У Києві 23 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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