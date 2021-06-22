Підірвались на власних мінах: за добу загинули 6 бойовиків, ще 5 — поранені

Терористи загинули внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю.

За добу в зоні ООС загинули шестеро окупантів, ще 5 — поранені.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

У ГУР пояснили, що активність противника традиційно зростає у святкові та вихідні дні. Саме у такі дні терористи збільшують кількість обстрілів із забороненого озброєння, активно мінують місцевість та проводять інженерні роботи. Це призводить до зростання втрат у лавах окупантів.

"За минулу добу внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних; п’ять санітарних", — йдеться в повідомленні розвідки.

Вину за смерть своїх підлеглих ватажки бойовиків намагаються перекласти на ЗСУ. Окупанти поширюють дезінформацію про можливу активізацію бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил, зокрема розсилають СМС-повідомлення на мобільні телефони російських найманців.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в зоні проведення ООС бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції.

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