Подорвались на собственных минах: за сутки погибли 6 боевиков, еще 5 — ранены

Террористы погибли в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием.

За сутки в зоне ООС погибли шесть оккупантов, еще 5 — ранены.

Об этом информирует Главное управление разведки Украины.

В ГУР объяснили, что активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни. Именно в такие дни террористы увеличивают количество обстрелов из запрещенного вооружения, активно минируют местность и проводят инженерные работы. Это приводит к росту потерь в рядах оккупантов.

"За минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных, пять санитарных", — говорится в сообщении разведки.

Вину за смерть своих подчиненных главари боевиков пытаются переложить на ВСУ. Оккупанты распространяют дезинформацию о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил, в частности рассылают СМС-сообщения на мобильные телефоны российских наемников.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне проведения ООС боевики 14 раз обстреливали украинские позиции.

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