В Мариуполе хотят установить свой "Железный купол"

Мэр Мариуполя предложил потратить часть финансовой помощи США на установление системы ПРО.

В Мариуполе хотят установить аналог израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко, информирует "Мариупольское ТВ".

"В июле-августе они (специалисты из Израиля) обещали приехать с визитом в Мариуполь. Мы знаем стоимость этого проекта. Но мы знаем, что правительство США регулярно помогает в усилении обороноспособности Украины и выделяет финансовый ресурс. Давайте из этих 300 млн евро или долларов направим часть на безопасность полетов в Мариуполь", — сказал Бойченко.

Он считает, что "Железный купол" станет гарантией безопасности в городе. Также наличие противоракетной обороны обеспечит безопасность авиаполетов, которые могут открыть после реконструкции аэропорта в Мариуполе.

"Мы сможем открыть побережья Азовского моря для всей Украины. Нужно открывать внутренние рейсы, чтобы Мариуполь связать с Киевом, Львовом, Одессой, всей Украины", — добавил мэр города.

"Железный купол" — это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная в Израиле для защиты от вражеских ракетных ударов. Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.

Во время последнего обострения с боевиками ХАМАС Сеть поразила эффективность израильского "Купола".

Ранее глава Минобороны Андрей Таран рассказал, что Украина планирует приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола".

"Железный купол": как работает система противоракетной обороны, которая спасла Израиль

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