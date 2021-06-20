У Маріуполі хочуть встановити свій "Залізний купол"

Мер Маріуполя запропонував потратити частину фінансової допомоги США на встановлення системи ПРО.

У Маріуполі хочуть встановити аналог ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, інформує "Маріупольське ТВ".

"У липні-серпні вони (фахівці з Ізраїлю) обіцяли приїхати з візитом до Маріуполя. Ми знаємо вартість цього проєкту. Але ми знаємо, що уряд США регулярно допомагає у посиленні обороноздатності України і виділяє фінансовий ресурс. Давайте з цих 300 мільйонів євро або доларів направимо частину на безпеку польотів до Маріуполя", — сказав Бойченко.

Він вважає, що "Залізний купол" стане гарантією безпеки у місті. Також наявність протиракетної оборони гарантуватиме безпеку авіапольотів, які можуть відкрити після реконструкції аеропорту в Маріуполі.

"Ми зможемо відкрити узбережжя Азовського моря для всієї України. Потрібно відкривати внутрішні рейси, щоб Маріуполь зв'язати з Києвом, Львовом, Одесою, всією Україною", — додав мер міста.

"Залізний купол" — це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена в Ізраїлї для захисту від ворожих ракетних ударів. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

Під час останнього загострення з бойовиками ХАМАС Мережу вразила ефективність ізраїльського "Купола".

Раніше очільник Міноборони Андрій Таран розповів, що Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт ізраїльського "Залізного купола".

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