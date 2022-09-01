Коля Серга с передовой обратился к школьникам: "Мы победим только вместе"

В этом году День знаний выдался для детей не таким, как им хотелось бы.

Сегодня, 1 сентября, украинские дети идут в школу. Кто-то будет учиться онлайн, кто очно. Но, к сожалению, из-за войны в Украине некоторым ученикам придется идти в школу на оккупированных территориях.

Украинский телеведущий, солист группы The Коля – Коля Серга – прямо с места своей службы, с передовой, обратился к школьникам, чтобы дать им установку на учебный год.

Исполнитель подчеркнул, что ученики тоже защищают Украину, в первую очередь, когда получают новые знания. Именно так они спасают страну от глупости и невежества. Если оружие военного – автомат, то ученика – учебник.

"Сегодня очень важный день, сегодня ты идешь в школу, и ты берешь на себя оборону нашей страны от глупости и невежества. Мы – военные, ты – ученик, наш инструмент – это автомат, байрактар, хаймарс, твой инструмент – это учебник, тетрадь и ручка. Мы боремся за нашу независимость на поле боя, ты борешься за нашу независимость, когда учишься и развиваешься. Именно ты будущее нашей Родины, от тебя зависит, каким она будет", — отметил исполнительниц.

Певец также рассказал, что делать ученикам, которые сейчас находятся на временно оккупированных Россией территориях. Он отметил, что лучше "изучать то, что дают, но помнить, что ты — украинец".

"Сегодня мы все работаем вместе, бок о бок, потому что мы большая семья. Где бы ты сейчас ни был, учись. Если в свободной части Украины – углубленно изучай украинскую культуру, язык, традиции. У тебя сейчас есть такая возможность и такая роскошь Ничто так не обогащает человека, как связь с корнями. Если ты на временно оккупированной украинской земле, будь партизаном знаний. Изучай все, что дают, но помни, что ты украинец. И пусть это знание будет твоим оберегом от попытки тебя обмануть и покорить. Если ты учишься за границей, думай о том, какие знания ты сможешь привезти потом домой, в Украину. Мы победим только вместе", — добавил Сергей.

Читайте также: