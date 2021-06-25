Кортни Кокс призналась, что была влюблена в Джима Керри

Кортни Кокс призналась, что была влюблена в Джима Керри

Чувства возникли во время съемок "Эйс Вентуры".

Известная американская актриса и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, что была влюблена в Джима Керри.

57-летняя Кокс стала звездной гостьей шоу SiriusXM Говарда Стерна. Во время разговора знаменитость поделилась, что чувства к коллеге возникли во время съемок комедии "Эйс Вентура", где они сыграли влюбленных. Об этом пишет издание People.

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В частности, Кортни ошеломило умение Джима быть кардинально различным в кадре.

"Он был таким смешным, он все время просто дурачился. Я помню, когда мы впервые проводили репетиции, он просто играл сдержанно. А потом, когда начались съемки, я подумала: "Боже мой, он самый смешной человек", — вспомнила Кортни.

На вопрос ведущего, была ли искра между актерами, она ответила: "Конечно, была влюбленность".

Напомним, Джим Керри впервые за 20 лет признался, что сожалеет о разрыве с Рене Зеллвегер. Актеры разошлись в 2000 году.

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