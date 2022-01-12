Ксения Мишина ответила, почему ее сын не общается с отцом

Ксения Мишина ответила, почему ее сын не общается с отцом

Артистка также рассказала, при каком условии позволит общаться отцу с сыном.

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина раньше была в отношениях мужчиной, которого звали Александром.

От него артистка родила сына Платона. Впрочем, позже Ксения разошлась с ним и стала самостоятельно воспитывать мальчика. К слову, за девять лет Платон ни разу не видел своего отца.

Сын Ксении Мишиной / instagram.com/misha.k.ua

Мишина говорит, что запрещает им общаться, ведь Александр ведет себя неадекватно. По словам Ксении, мужчина ей угрожал забрать сына, приходил к ней в состоянии алкогольного опьянения.

"Я почему запрещала общаться? Потому что это было абьюзерство. Это было ненормально", – рассказала актриса на YouTube-канале DOROTYE.

Впрочем, знаменитость добавила, что может изменить свое решение, если Александр станет вести себя нормально. Тогда она не будет запрещать им общаться. Тем более Ксения никогда не рассказывала ничего плохого Платону об отце.

Ксения Мишина с сыном / instagram.com/misha.k.ua

"Если отец захочет с ним общаться, я не буду препятствовать. Если отец появится в нормальном в положительном ракурсе в нашей жизни, не будет угрожать, не будет хамить и что он там раньше делал… Если это все будет в положительном русле, я не буду препятствовать. Я даже буду рада, если в какой-то момент отец появится в его жизни", — поделилась актриса.

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