Даша Квиткова показала, как за шесть месяцев вырос их с Добрыниным сын

Даша Квиткова показала, как за шесть месяцев вырос их с Добрыниным сын

Блогерша вместе с мужем повезли Льва в Черновцы.

Звездные супруги Никиты Добрынина и Даши Квитковой отправились в Черновцы.

К слову, это очень важное событие для ведущего, ведь он показал маленькому сыну Льву свою маленькую Родину.

Даша Квиткова с сыном в Черновцах / instagram.com/kvittkova

В частности, паренек увиделся и с родными людьми отца. Лев снова встретился с прадедушкой. В своем Instagram Квиткова показала фото, на которых продемонстрировала, как за это время вырос их сын с Добрыниным.

Первый снимок был сделан 21 неделю назад. На нем дедушка держит на руках маленького Льва.

Сын Добрынина с прадедушкой / instagram.com/kvittkova

Другое фото было сделано недавно. К слову, за это время Лев заметно вырос.

Сын Добрынина с прадедушкой / instagram.com/kvittkova

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