Даша Квиткова показала, как за шесть месяцев вырос их с Добрыниным сын

Блогерша вместе с мужем повезли Льва в Черновцы.
Звездные супруги Никиты Добрынина и Даши Квитковой отправились в Черновцы.
К слову, это очень важное событие для ведущего, ведь он показал маленькому сыну Льву свою маленькую Родину.
В частности, паренек увиделся и с родными людьми отца. Лев снова встретился с прадедушкой. В своем Instagram Квиткова показала фото, на которых продемонстрировала, как за это время вырос их сын с Добрыниным.
Первый снимок был сделан 21 неделю назад. На нем дедушка держит на руках маленького Льва.
Другое фото было сделано недавно. К слову, за это время Лев заметно вырос.
Читайте также: